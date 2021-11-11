Махачкала, , 05:42 — REGNUM Около 120 тыс. человек остались без энергоснабжения из-за сильного ветра. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Минэнерго по региону.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что сильный ветер с отдельными порывами до 28 м/сек вызвал технологические нарушения в электросетях. Ликвидация последствий массового отключения света из-за многочисленных аварий на электросетях находится на особом контроле регионального отделения Минэнерго.

Уточняется, что на настоящий момент удалось ликвидировать большую часть нарушений энергоснабжения. В Дербентском и Магарамкентском районах остаются без света 13 тысяч жителей. Специалисты-энергетики продолжат работу по устранению технологических сбоев до полного восстановления подачи электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тысячи людей в Сахалинской области остались без энергоснабжения из-за шторма.

Читайте ранее в этом сюжете: Шторм оставил без электроэнергии тысячи людей в Сахалинской области