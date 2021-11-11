Владивосток, , 05:34 — REGNUM Розыгрыш призов среди тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19, состоялся в Приморском крае. Победителям раздали автомобили, сертификаты на ужин в ресторане, беспроводные наушники и планшеты от Apple и другие призы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего было разыграно четыре автомобиля, 20 ужинов в ресторанах, 35 сертификатов на покупки, 15 билетов на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия — Моя история», две пары беспроводных наушников и четыре планшета.

«Призовой фонд розыгрыша полностью сформировали за счет средств спонсоров. Участников конкурса сразу предупредили, что выдача выигранного имущества в денежном эквиваленте не предусмотрена. Кроме того, согласно условиям мероприятия, призы невозможно передавать третьим лицам», — пояснили в правительстве края.

Как сообщало ИА REGNUM, этот розыгрыш был вторым в регионе. Участником акции мог стать житель края, завершивший иммунизацию до 25 октября. Те, кто привился до 20 сентября, могли выиграть не только автомобили, но и квартиры.