Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса США победит Республиканская партия, а демократов ждёт поражение. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба политика.

Gage Skidmore Трамп

«Демократическая партия — это карточный домик, который вот-вот разрушится», — заявил Трамп на мероприятии в Нью-Йорке, организованном Национальным комитетом Республиканской партии по выборам в Конгресс.

По его словам, политический крах беспрецедентных масштабов ждёт в первую очередь действующего президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Мы будем праздновать итоги выборов, на которых республиканцы получат самое крупное большинство в Палате представителей в истории Америки», — заверил Трамп.

Ранее его бывшая помощница Алисса Фара заявила, что в случае победы на выборах 2024 года Дональд Трамп может пойти на подрыв демократии и использование правительства против своих политических оппонентов.