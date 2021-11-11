Вашингтон, 11 ноября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon (миссия Crew-3) вечером 10 ноября стартовал к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

spaceX Запуск Falcon 9

Запуск был осуществлён в 21:04 по времени восточного побережья США (05:04 мск 11 ноября). Миссия Crew-3 доставит на МКС американских астронавтов Раджу Чари, Тома Маршберна, Кайлу Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера, которые проведут на околоземной орбите около полугода.

Напомним, что космический корабль Crew Dragon миссии Crew-2 с четырьмя астронавтами на борту благополучно приводнился у восточного побережья США.

Как сообщало ИА REGNUM, третий старт пилотируемого космического корабля Crew Dragon к МКС откладывается до 10 ноября, теперь в связи с более поздним возвращением экипажа миссии Crew-2.

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