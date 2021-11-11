Каракас, , 05:26 — REGNUM Новая экономическая диверсифицированная модель избавит от нефтяной зависимости Венесуэлу. Такое заявление сделал 11 ноября лидер страны Николас Мадуро, его выступление транслировалось в блоге в Twitter.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам венесуэльского лидера, в стране родилась и уже работает новая диверсифицированная экономическая модель, которая полностью находится в руках народа. Данная модель позволит бюджету страны больше не зависеть от нефтяных доходов.

Мадуро уточнил, что в настоящее время страна уже проходит этап этап экономической диверсификации и самостоятельного производительного роста.

«Нужно улучшать стратегическое планирование, управление процессами для роста, чтобы обеспечить все звенья производственного процесса и обеспечить внутренний рынок, а также открыть международные рынки для всех венесуэльских отраслей, как государственных, смешанных, так и частных, предприятий всех размеров и типов», — добавил лидер Венесуэлы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Венесуэлы обвинили МВФ в дискриминации.

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