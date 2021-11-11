Токио, , 05:21 — REGNUM Япония продолжит переговоры с Россией по вопросу подписания мирного договора, заявил новый глава японского МИД Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции.

Япония. Воин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной», — заявил он.

Хаяси добавил, что переговоры по мирному договору с Россией продолжатся после разрешения территориальных споров. Он также отметил, что не собирается перекладывать решение этой задачи на следующие поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не собирается откладывать на будущее решение вопроса о мирном договоре между Москвой и Токио. При этом он отказался отказываться от требования передать ряд островов Курильской гряды Японии.

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