Владивосток, 11 ноября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Причиной сильной загруженности портов в Приморском крае названы последствия пандемии коронавируса. Поток грузов из закрытых иностранных портов хлынул в Россию, и это привело к максимальной загрузке портов Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В результате задерживается отправка контейнеров в регионе, куда грузы должны доставлять оперативно в рамках северного завоза, констатировал глава края Олег Кожемяко.

«Навигационный сезон заканчивается в ноябре, и чтобы не сорвать северный завоз, мы должны определить приоритеты по отправке грузов, обеспечив население севера предметами первой необходимости и топливом», — призвал губернатор.

Координировать эту работы поручено специальным штабам, которые будут созданы в ближайшее время. Руководители портов обещают задействовать дополнительные мощности. Ситуация с движением грузов в приморских портах находится под контролем, заверил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ потребовал от министра транспорта навести порядок с перевозками грузов. Проблемы возникли с доставкой контейнеров из Приморья на Чукотку, Колыму, Камчатку и Сахалин. Товары, в том числе продукты питания и стройматериалы, предназначенные для этих регионов, месяцами не отгружаются из портов Владивостока.