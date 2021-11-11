Тегеран, , 07:27 — REGNUM 10 ноября начальник полиции иранской провинции Хормозган заявил, что полицейские силы южной провинции изъяли 1,4 тонны опиума, а также ликвидировали двух вооруженных наркоторговцев в ходе тактической операции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Начальник полиции провинции Хормозган второй бригадный генерал Голамреза Джафари заявил, что наркоторговцы являлись ключевыми членами сети контрабандистов, деятельность которых в основном охватывала южные районы страны.

Начальник полиции отметил, что наркоторговцы пытались перевезти свой груз на дороге между Джаском и Лирдофом. Он подчеркнул, что в ходе миссии преступные элементы открыли огонь по сотрудникам полиции, однако правоохранительным силам удалось завершить операцию без потерь.

Джафари также сообщил: «Иранским силам удалось изъять 1,4 тонны опиума, 3 винтовки, 194 патрона для АК-47, 79 снарядов от автоматической винтовки Симонова, а также телекоммуникационное и спутниковое оборудование связи».