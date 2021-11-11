Тегеран, , 07:28 — REGNUM Несмотря на противодействие со стороны Израиля и США, Исламская Республика Иран стала членом Научного комитета Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации (НКДАР ООН). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 ноября.

Научный комитет Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации (НКДАР ООН) был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1955 году. Его мандат в системе Организации Объединенных Наций заключается в оценке и представлении информации об уровнях и последствиях воздействия ионизирующего излучения.

Правительства и организации во всем мире полагаются на анализ комитета в качестве научной основы для оценки радиационного риска и принятия защитных мер.

После проведения нескольких раундов переговоров по проекту резолюции Австралии в Комитете по специальным политическим вопросам и проблемам деколонизации Иран мог бы продвигать свою позицию в Научном комитете Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации в качестве постоянного члена, однако данный вопрос был отложен на неопределенный срок.

Согласно заявлению, Иран был официально приглашен принять участие в работе НКДАР ООН.