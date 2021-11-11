Тегеран, , 07:28 — REGNUM 10 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 127 686, причем 135 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Еще 135 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 127 686 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 7 948 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1430 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 643 381 пациент из общего числа 6 012 408 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3616 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 55 484 337 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.