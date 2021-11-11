Тегеран, 11 ноября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Фильм иранского режиссера Мохаммеда Карт «Утонуть» (Шенайе Парване) получил награду за лучший сценарий на Азиатском кинофестивале в Барселоне 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 ноября.

Фильм, написанный и снятый режиссером Мохаммедом Карт, принял участие в специальной секции Азиатского фестиваля в Барселоне и получил награду за лучший сценарий. Как первый режиссерский опыт Карт, работа также завоевала награду за лучший полнометражный фильм по итогам 38-го иранского кинофестиваля под названием «Фаджр».

В фильме показаны события, последовавшие за утечкой видео в трущобных районах на юге столицы Ирана от женщины, занимающейся плаванием. Муж этой женщины убивает ее, чтобы отстоять свою честь и репутацию в качестве крестного отца в столичном округе.