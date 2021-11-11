Москва, , 05:13 — REGNUM Примерно на 10% могут вырасти тарифы в России на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году. Об этом 11 ноября написала газета «Известия», ссылаясь на прогноз агентства TelecomDaily.

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По данным экспертов, рост будет обусловлен увеличением цен на оборудование, законодательными изменениями последнего времени и общей инфляцией.

«На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих», — объяснил глава TelecomDaily Денис Кусков.

В ходе исследования рынка компания выяснила, что 78% респондентов (представителей крупных интернет-провайдеров) готовы повысить тарифы в 2022 году. Почти половина опрошенных (48%) считают, что тарифы могут вырасти на 10% и выше. На уровне 3−9% цены готовы поднять в 32% компаний.

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