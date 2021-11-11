Тегеран, 11 ноября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Вьетнамский танкер Sothys, захваченный Исламской Республикой Иран в октябре 2021 года, был освобожден по решению иранского суда. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 ноября.

Согласно сообщению на официальном портале иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), иранская нефть во вьетнамском танкере Sothys была выгружена в порту Бандар-Аббас.

Танкер, перевозивший иранскую нефть, был захвачен в Оманском заливе в октябре 2021 года, когда американские войска направляли танкер в неизвестном направлении в ходе пиратской операции.

Командующий ВМС контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что на церемонии в память о тех, кто противостоял пиратству США, власти Ирана дали подробное объяснение о том, как силы страны захватили танкер и сопроводили его в иранские воды.

Он отметил, что два военных корабля США приблизились к месту происшествия, когда иранские войска спустились с вертолета на палубу и выстроились в боевой порядок. Пытаясь помешать иранской миссии с помощью беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, американские силы подключили еще три военных корабля, однако потерпели неудачу и были вынуждены отступить.