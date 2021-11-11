Тегеран, 11 ноября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. 10 ноября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Али Шамхани заявил о необходимости принятия коллективных усилий для формирования инклюзивного правительства в Афганистане и противодействия гуманитарному кризису в этой стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в рамках 3-го Диалога по безопасности в Афганистане, состоявшегося в Нью-Дели (Индия), Шамхани отметил, что проведение трех раундов переговоров между председателями Совета национальной безопасности соседних с Афганистаном стран до вывода вооруженных сил США свидетельствует об истинном понимании текущей ситуации в регионе.

Он подчеркнул: «В настоящее время Иран обеспокоен тремя ключевыми вопросами, а именно вмешательством некоторых стран в афганские дела, расширением масштабов нищеты и гуманитарного кризиса, а также иммиграционным кризисом, который требует оказания всеобъемлющей помощи афганскому народу».

Представитель Ирана также заявил, что странам, участвующим во встрече, предстоит выполнить несколько задач, в том числе привлечь лиц, ответственных за нынешнюю ситуацию в регионе, предпринять коллективные усилия по формированию правительства и разрешить гуманитарный кризис в Афганистане.