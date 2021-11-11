Тегеран, , 07:30 — REGNUM 10 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам заявил, что страна не ведет переговоров по ядерной проблеме, поскольку данный вопрос уже полностью решен в рамках ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Главный вопрос на переговорах в австрийской столице — снятие незаконных санкций и устранение последствий, вызванных односторонним выходом США из сделки», — заявил Али Багери Кани в интервью журналистам IRNA.

Ссылаясь на консультации со своим французским коллегой в Париже, заместитель министра иностранных дел заявил, что Франция может играть ведущую роль в региональных взаимодействиях и процессе переговоров, поскольку в следующем году страна станет председателем Совета Европейского союза (ЕС).

Как сообщил дипломат, переговоры в Вене с участием группы 4+1 начнутся 29 ноября.