Тегеран, 11 ноября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. 10 ноября президент Торговой палаты Молдавии Серджиу Харя заявил, что в текущем году товарооборот его страны с Ираном вырос, призвав к дальнейшему увеличению деловых операций между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на онлайн-встрече с президентом Торговой палаты Тебриза (Иран) Аболфатом Эбрахими, Харя также призвал к обмену бизнес-делегациями между Ираном и Молдовой после отступления пандемии коронавирусной инфекции.

Он отметил, что обе страны могли бы изучить взаимные возможности для установления прочных торговых связей и подписать меморандумы о взаимопонимании в этой связи.

Молдавский чиновник сообщил, что палата собирается провести виртуальную конференцию в ноябре 2021 года, призвав иранских экономических агентов принять в ней активное участие.

Эбрахими упомянул о торговых возможностях, существующих в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана, подчеркнув, что провинция расположена вдоль великого Шелкового пути.

Иранский представитель приветствовал предложение молдавского чиновника об обмене торговыми делегациями, заявив, что Иран заинтересован в расширении экономических связей с Молдавией.