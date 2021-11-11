Тегеран, , 07:33 — REGNUM 10 ноября глава Департамента окружающей среды Ирана заявил, что принятие Исламской Республикой любых обязательств по Парижскому соглашению зависит от снятия всех санкций, введённых против иранского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Саладжегех сделал эти замечания в интервью, проведенном журналистами IRNA в кулуарах Конференции по изменению климата в Глазго.

Как заявил чиновник, новое правительство Ирана придает большое значение вопросам глобального потепления и окружающей среды. «Президент Ирана Ибрагим Раиси считает, что проблема окружающей среды представляет большую значимость, чем национальное развитие», — отметил Саладжегех.

Во время интервью иранский представитель подчеркнул, что подходы Ирана к проблеме окружающей среды основаны на религии и традиционной культуре. «Таким образом, страна совместно с международным сообществом предпринимает различные шаги в области охраны окружающей среды», — заявил чиновник.

Далее он отметил, что Иран принял эффективные меры по сохранению окружающей среды еще до Парижского соглашения.

В своем выступлении чиновник также подверг критике развитые страны за то, что они не выполняют свои обязательства по оказанию финансовой и технической помощи развивающимся государствам.