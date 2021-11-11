Тегеран, , 07:33 — REGNUM 10 ноября представитель Ирана выступил на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года (COP26), подвергнув критике жестокие санкции Соединенных Штатов, которые негативно воздействуют на усилия иранцев в борьбе с изменением климата. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Саладжегех, глава иранского Департамента окружающей среды (DOE), обратился к участникам конференции, заявив: «Когда дело доходит до сотрудничества на международном уровне, к сожалению, Иран сталкивается с экономическим терроризмом».

Он также отметил: «Некоторые государства, такие как Иран, сталкиваются с принудительными мерами, которые не только причиняют страдания народам, но и затмевают международные шаги по преодолению климатического кризиса».

Саладжегех, возглавляющий иранскую делегацию, прибыл в Глазго 8 ноября. Иранский представитель встретился с другими главами делегаций и международных организаций в кулуарах конференции по изменению климата.

Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года (COP26) стартовала в Глазго (Шотландия) 7 ноября с участием лидеров и представителей из 200 стран. Участники обсуждают наиболее важные вопросы, связанные с изменением климата и экологическими проблемами.