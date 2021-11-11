Пекин, 11 ноября, 2021, 05:03 — ИА Регнум. Представитель материкового Китая заявил, что материковая часть будет продолжать поддерживать обмены между молодыми людьми по обе стороны Тайваньского пролива и предлагать больше возможностей для развития молодым людям из Тайваня, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Тайвань

Пресс-секретарь Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фенлян сделала заявление на очередном пресс-брифинге, где она представила девятый День молодежи пролива, который проходил с 28 октября по 1 ноября в более чем 20 городах по обе стороны Тайваньского пролива. Предприятия материковой части Китая предложили более 1200 рабочих мест и представили 10 стартап-проектов, открытых для молодежи из Тайваня, сказала Чжу.

Кроме того, Чжу сообщила, что в общей сложности 35 компаний из Тайваня приняли участие в четвертой Китайской международной выставке импорта в Шанхае, и около 150 тайваньских предприятий зарегистрировались для участия в 20-й Китайской выставке производителей электроники, которая пройдет в городе Сучжоу китайской провинции Цзянсу с 18 по 20 ноября.