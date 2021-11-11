Тегеран, 11 ноября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. 10 ноября советник постоянного представительства Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций по палестинскому вопросу Мохаммад Реза Сахраи заявил, что поддержка палестинского народа должна продолжаться до тех пор, пока не будут реализованы его основные права. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Исламская Республика Иран считает, что поддержка палестинского народа должна продолжаться до тех пор, пока не будут реализованы его основные права, в частности право на самоопределение и создание независимого государства Палестина со столицей в Аль-Кудс Аш-Шарифе», — отметил Сахраи, выступая в 4-м комитете Генеральной Ассамблеи.

Полный текст заявления Сахреи выглядит следующим образом:

Моя делегация приветствует принятие подавляющим большинством всех резолюций по пунктам 54 и 55 повестки дня. Приняв эти резолюции, члены комитета вновь выразили свою решительную поддержку Палестине. Мы поддерживаем осуществление неотъемлемых прав палестинского народа, а также привлечение оккупационного режима к ответственности за его преступления против человечности.

С самого начала трагедии в Палестине различными заинтересованными странами, Организацией Объединенных Наций, а также другими международными и региональными организациями были предприняты многочисленные инициативы в целях урегулирования этого кризиса и уменьшения страданий палестинского народа.

Принятие многочисленных резолюций, осуждающих оккупационный режим, представление различных планов и инициатив в интересах мира, а также учреждение миссий по установлению фактов — все это соответствует усилиям по достижению ключевой цели. Несмотря на этот факт, несоблюдение израильским режимом соответствующих норм международного права и нормативных актов помешало международному сообществу найти справедливое решение кризиса.

Исторический опыт и события последних лет показали, что у палестинцев нет иного выбора, кроме как продолжать сопротивление оккупации, агрессии и нарушениям их прав.