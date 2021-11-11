Тегеран, 11 ноября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. 10 ноября посол Ирана в Душанбе и заместитель министра иностранных дел Таджикистана по экономическим вопросам на встрече в таджикской столице рассмотрели пути расширения двустороннего экономического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Мохаммад-Таки Сабери написал в своем аккаунте в Twitter, что на встрече с Шарафджоном Шералиевым, заместителем министра иностранных дел Таджикистана по экономическим и консульским вопросам, стороны рассмотрели пути для дальнейшего расширения экономического сотрудничества между Ираном и Таджикистаном в таких областях, как торговля, инвестиции, банковское дело и консульские вопросы.

По словам иранского дипломата, представители двух стран провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече, которая состоялась 10 ноября, стороны также выразили заинтересованность в сотрудничестве в целях развития взаимовыгодных отношений.