Пекин, , 05:00 — REGNUM Представитель материкового Китая раскритиковал руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) на Тайване за препятствование обменам и сотрудничеству через пролив, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Китай и Тайвань на карте Furfur

Администрация ДПП всегда стремилась нарушить нормальные обмены и сотрудничество между соотечественниками по обе стороны Тайваньского пролива под различными предлогами, заявила представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фенлян.

Чжу дала комментарии на пресс-конференции в ответ на запрос о недавнем шаге ДПП по приостановлению работы филиала научно-исследовательского института на материке в Синьчжу под предлогом того, что он нарушил соответствующие правила. Это был еще один пример регрессивных и непопулярных действий ДПП, сказала Чжу.

Чжу отметила, что с момента своего основания в 2015 году Научно-исследовательский институт Цинхуа через пролив, коммерческий научно-исследовательский институт, внес вклад в научно-технические обмены и инновации, а также в содействие комплексному развитию отношений между Китаем и Тайванем.