Кызыл, 11 ноября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. На территории Тувы в ночь на 11 ноября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

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По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в точке с координатами: широта — 50.72, долгота — 97.89. При магнитуде 4,3 интенсивность в эпицентре достигала 5,3 (оценка MSK64). Время землетрясения — 00:46 по Гринвичу (03:46 мск). Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, что 8 ноября в Туве были зафиксированы были зафиксированы подземные толчки, достигавшие магнитуды 3,7.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,6 зарегистрированы у побережья Японии.