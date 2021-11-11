Пекин, 11 ноября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что странам необходимо предпринять усилия для того, чтобы существующая напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе не переросла в противостояние в духе времён холодной войны. Об этом 10 ноября сообщило агентство Associated Press.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

В своём видеообращении к участникам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Си Цзиньпин отметил, что попытки провести границы в регионе по идеологическим или геополитическим линиям потерпят неудачу.

«Азиатско-Тихоокеанский регион не может и не должен снова впадать в конфронтацию и раскол эпохи холодной войны», — сказал китайский лидер.

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Он добавил, что регион должен обеспечить функционирование цепочек поставок и продолжить либерализацию торговли и инвестиций, и к выполнению этой задачи Китай приложит максимум усилий. Самой неотложной задачей в регионе Си Цзиньпин назвал борьбу с пандемией COVID-19 и скорейшее преодоление её последствий.