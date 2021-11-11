Петропавловск-Камчатский, , 04:57 — REGNUM Командир экипажа вертолёта Ми-8, 2 августа, упавшего в Курильское озеро на Камчатке, принял решение лететь над водоёмом в густой туман. Пилот был осведомлён о плохой видимости, но надеялся, что туман не до земли, сообщается в промежуточном отчёте Межгосударственного авиационного комитета.

Вертолёт Ми-8

Читайте также: В месте крушения Ми-8 на Камчатке завершили поиски тел погибших

Вылет Ми-8 был задержан из-за погодных условий. Командир воздушного судна получил фотографии с берега Курильского озера, видимость на них составляла около 100 метров и не соответствовала авиационным правилам полётов.

«На момент вылета фактическая погода на кордоне «Озерный» из-за приземного тумана не соответствовала условиям ПВП (правил визуальных полетов). Командиру воздушного судна (КВС) было дано указание о задержке вылета на п. п. кордон «Озерный». По информации сотрудников ФГБУ «Короноцкий государственный заповедник», видимость на озере на момент АП была практически нулевая. Снижение вертолета над озером проходило в тумане», — говорится в отчёте.

Там также отмечается, что командир воздушного судна не имел допуска к полетам по приборам, хоть и проходил соответствующую подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт МИ-8 с туристами на борту упал в Курильского озеро в Камчатском крае 12 августа. На борту воздушного судна были 16 человек, восемь из них спаслись.