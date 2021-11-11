Пекин, 11 ноября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Военные действия, проводимые Народно-освободительной армией (НОАК) вблизи Тайваня для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, полностью оправданы, поскольку Тайвань является частью Китая, заявил представитель материковой части страны, передает 10 ноября агентство Синьхуа.

Xwtoutiao.cn Спецназ Народно-освободительной армии Китая

Пресс-секретарь Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фенлян заявила, что учения НОАК были направлены против сепаратистской деятельности, нацеленной на «независимость Тайваня» и иностранное вмешательство. Они служат интересам китайской нации в целом и жизненно важным интересам соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива.

Материк будет делать все возможное для мирного воссоединения с предельной искренностью, но не оставит места для сепаратистской деятельности, стремящейся к «независимости Тайваня», отметила Чжу.