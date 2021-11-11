Пекин, , 04:53 — REGNUM Представитель материкового Китая заявил в среду, Китай решительно выступает против официальных обменов и военных контактов в любой форме между Соединенными Штатами и тайваньским регионом Китая, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Китай и Тайвань Rintojiang

Пресс-секретарь Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фенлян сделала заявление в ответ на сообщения о том, что группа членов Конгресса США, включая сенатора Джона Корнина, прибыла на Тайвань военным самолетом и планировала встретиться с Цай Ин-Вэнь.

Призывая некоторых членов Конгресса США соблюдать принцип «Одного Китая» и соответствующие положения трех совместных коммюнике Китая и США, Чжу предупредила, что отправка неверных сигналов силам «независимости Тайваня» только еще больше подорвет мир и стабильность в регионе.