Джакарта, , 04:49 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали на востоке Индонезии, сообщает индонезийское метеорологическое агентство.

Землетрясение Zeml.info

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 115 километрах к юго-востоку от района Каимана. Его очаг находился на глубине 14 километров под морским дном. Жители близлежащих районов подземных толчков не ощутили. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии. Его очаг находился в 186 километрах от города Набире на глубине пять километров. Сведений о возможных пострадавших не поступало.