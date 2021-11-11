Пекин, , 04:47 — REGNUM Представитель материкового Китая заявил, что все богатство, созданное тайваньским народом, будет использовано для улучшения их благосостояния, когда Китай воссоединится, а их благосостояние станет только выше, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фенлян сделал соответствующие замечания, когда критиковал правящую на Тайване Демократическую прогрессивную партию (ДПП) за злоупотребление с трудом заработанным богатством тайваньского народа при покупке оружия и установлении так называемых дипломатических отношений посредством «финансовой помощи».

«Мы надеемся, что больше тайваньских соотечественников смогут увидеть эгоистичные политические намерения руководства ДПП и сказать «нет» независимости Тайваня конкретными действиями по защите своих собственных интересов», — сказал Чжу.

Пресс-секретарь подтвердил приверженность материковой части Китая основным принципам мирного воссоединения в русле политики «одной страны, двух систем» в отношении тайваньского вопроса, призвав тайваньских соотечественников объединить усилия с жителями материка, чтобы искоренить угрозу «независимости Тайваня» и вместе стремиться к светлому будущему для острова и нации.