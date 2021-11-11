Пекин, 11 ноября 2021, 04:47 — REGNUM Представитель материкового Китая заявил, что все богатство, созданное тайваньским народом, будет использовано для улучшения их благосостояния, когда Китай воссоединится, а их благосостояние станет только выше, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.
Представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фенлян сделал соответствующие замечания, когда критиковал правящую на Тайване Демократическую прогрессивную партию (ДПП) за злоупотребление с трудом заработанным богатством тайваньского народа при покупке оружия и установлении так называемых дипломатических отношений посредством «финансовой помощи».
Пресс-секретарь подтвердил приверженность материковой части Китая основным принципам мирного воссоединения в русле политики «одной страны, двух систем» в отношении тайваньского вопроса, призвав тайваньских соотечественников объединить усилия с жителями материка, чтобы искоренить угрозу «независимости Тайваня» и вместе стремиться к светлому будущему для острова и нации.