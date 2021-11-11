Нейпьидо, 11 ноября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Заявление по ситуации в Мьянме с призывом прекратить насилие в данном государстве принял Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН). Об этом сказано в опубликованном 11 ноября заявлении СБ ООН.

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Члены Совбеза ООН выразили обеспокоенность событиями, происходящими в Мьянме, в частности, ростом насилия в этой азиатской стране. СБ ООН призвал немедленно прекратить насилие и обеспечить безопасность мирных жителей Мьянмы.

Кроме того, члены СБ ООН подтвердили поддержку и одобрение усилий АСЕАН по урегулированию в Мьянме. В заявлении отмечается необходимость для сторон конфликта сесть за стол переговоров и начать диалог о примирении в соответствии с интересами народов Мьянмы.

Противники захвативших в Мьянме власть военных добиваются ввода в отношении них санкций Совета Безопасности ООН и оружейного эмбарго. Однако против такой политики выступают Россия и Китай.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы США и Индонезии обратились к властям Мьянмы с предложением освободить политзаключённых.