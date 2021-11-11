Пекин, 11 ноября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Китайский интернет-гигант Tencent получил примерно 142,4 млрд юаней (около $22,27 млрд) общей выручки в третьем квартале 2021 года, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в финансовом отчете компании, передает 10 ноября агентство Синьхуа.

Chris Yunker Офис Tencent в Шэньчжэни

Чистая прибыль компании, рассчитанная не на основе МСФО для отражения ее основной прибыли за исключением определенных разовых или неденежных статей, снизилась на 2% в годовом исчислении примерно до 31,75 млрд юаней за тот же период.

Примечательно, что доходы компании от секторов финансовых технологий и бизнес-услуг выросли на 30% и составили примерно 43,3 млрд юаней в третьем квартале, что составляет почти треть ее общей выручки.

Компания также раскрыла данные о своих несовершеннолетних игроках в своем последнем финансовом отчете. 1 сентября Tencent начал осуществлять ряд мер по соблюдению новых правил Китая об ограничении игрового времени своих несовершеннолетних граждан.

В сентябре время, которое несовершеннолетние проводили за играми, сократилось до 0,7% от общего зарегистрированного игрового времени компании в стране, что значительно меньше по сравнению с 6,4%, зарегистрированными в сентябре 2020 года.

На долю несовершеннолетних приходилось 1,1% от общего дохода Tencent от домашних игр в сентябре, что резко ниже по сравнению с 4,8%, зарегистрированными в сентябре 2020 года.