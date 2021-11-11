Петропавловск-Камчатский, 11 ноября 2021, 04:24 — REGNUM Госавтоинспекция Камчатского края намерена найти водителей, которые препятствовали движению машины скорой помощи. Факт того, что автомобилисты не пропускали «скорую», зафиксирован видеорегистратором. Автомобили не только не освобождали левую полосу, игнорируя звуковые сигналы и включённую сирену, но и притормаживали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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За нарушение автомобилисты ответят по статье 12.17 КоАП (Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами). Водителей оштрафуют или лишат права управления транспортным средством на срок до года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области на автоледи, заблокировавшую проезд машине скорой помощи, составили протокол. Водитель заблокировала проезд реанимобилю.