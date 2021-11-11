Петропавловск-Камчатский, 11 ноября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Госавтоинспекция Камчатского края намерена найти водителей, которые препятствовали движению машины скорой помощи. Факт того, что автомобилисты не пропускали «скорую», зафиксирован видеорегистратором. Автомобили не только не освобождали левую полосу, игнорируя звуковые сигналы и включённую сирену, но и притормаживали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dtpin.ru Скорая помощь

Читайте также: Автоледи из Кузбасса заблокировала проезд реанимобилю

«В ходе мониторинга социальных сетей выявили видеоматериал, на котором зафиксировано нарушение ПДД двумя водителями автомобилей, которые 7 ноября на федеральной трассе Морпорт — Аэропорт не предоставили преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи, двигающемуся со специальным включённым звуковым сигналом. По факту выявленных нарушений проводится проверка. Водители, не предоставившие преимущества в движении скорой медицинской помощи, будут привлечены к административной ответственности», — рассказали РИА Новости в УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.

За нарушение автомобилисты ответят по статье 12.17 КоАП (Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами). Водителей оштрафуют или лишат права управления транспортным средством на срок до года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области на автоледи, заблокировавшую проезд машине скорой помощи, составили протокол. Водитель заблокировала проезд реанимобилю.