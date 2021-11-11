Москва, 11 ноября, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов создают учёные из Общевойсковой академии Вооруженных сил России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Роспатента.

Mitch Nielsen Дрон

Речь идёт об устройстве, которое состоит из электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, а также средств преобразования электроэнергии, средств обнаружения и управления.

Система позволит обнаруживать приближающиеся БПЛА и возводить электризуемое заграждение при необходимости.

У «электрического купола» будет три режима работы: охранный и охранно-отталкивающий, которые не допускают уничтожения дронов, а также охранно-поражающий с возможностью уничтожения беспилотников-нарушителей.

В соответствии с описанием изобретения, оно запатентовано в конце октября 2021 года.