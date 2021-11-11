Пекин, , 04:14 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и его ливанский коллега Мишель Аун обменялись поздравлениями по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами 9 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем поздравительном послании Си Цзиньпин отметил, что с тех пор, как Китай и Ливан установили свои дипломатические отношения, двусторонние отношения неуклонно развиваются. Он отметил, что две страны постоянно углубляют сотрудничество в различных областях и предлагают друг другу понимание и поддержку по вопросам, затрагивающим их соответствующие основные интересы и основные проблемы, подавая пример отношений между странами разного размера, основанные на равенстве и взаимной выгоде.

Си сказал, что он придает большое значение развитию китайско-ливанских связей и готов работать с президентом Ауном, чтобы использовать 50-летие как возможность укрепить политическое взаимное доверие, углубить практическое сотрудничество и поднять китайско-ливанские отношения дружбы и сотрудничества на более высокий уровень.

Китай, добавил он, будет продолжать оказывать помощь и поддержку Ливану в борьбе с пандемией COVID-19, развитии его экономики и повышении благосостояния его народа. Со своей стороны, Аун сказал, что за последние 50 лет две страны осуществляли конструктивное сотрудничество в политической, экономической, культурной и других областях.

Ливан благодарит Китай за поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана, его справедливого дела и борьбы с пандемией, сказал он. Аун добавил, что Ливан дорожит своими отношениями с Китаем, высоко оценивает достижения Китая в области развития и надеется на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества на благо народов обеих стран.