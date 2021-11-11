Шанхай, Китай, 11 ноября, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Первая Карибская маркетинговая компания, предприятие из Республики Тринидад и Тобаго, подписала бизнес-контракт на сумму $46 000 на прошедшей в Китае четвертой Китайской международной импортной выставке (CIIE), сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

Это первая компания из островной страны Карибского бассейна, принявшая участие в CIIE. На выставке были представлены специальные деликатесы из Тринидада и Тобаго, включая ром, соус чили, приправы, шоколад, кондитерские изделия и кокосовое масло, сказал Хуан Цзиньмин, представитель карибского предприятия.

«Благодаря усилиям правительств Китая и Тринидада и Тобаго, а также наших китайских партнеров, мы смогли за очень короткое время присоединиться к участию в выставке. Китайский рынок настолько огромен, и мы верим, что в будущем в Китай будет приезжать все больше и больше предприятий из Тринидада и Тобаго», — сказал Хуан.

Адриан Томас из посольства Тринидада и Тобаго в Китае сообщил, что в 2018 году страна участвовала в выставке в качестве национального павильона. Томас добавил, что отрасли промышленности Тринидада и Тобаго имеют естественные связи с китайским рынком, и участие предприятия из Тринидада и Тобаго в выставке этого года является первым шагом страны на китайский рынок.

«Это событие имеет решающее значение не только для выхода фирм на китайский рынок и их расширения, но и для представителей правительства, промоутеров экспорта, новаторов и деловых людей для обмена идеями и опытом, заключения сделок и новых возможностей, а также для открытия новых потребителей и рынков по всему миру», — сказала министр торговли и промышленности Тринидада и Тобаго Пола Гопи-Скун, которая наблюдала за подписанием контракта в прямом эфире.

Четвертая выставка CIIE, прошедшая с 5 по 10 ноября в Шанхае, привлекла почти 3000 компаний из 127 стран и регионов, включая 33 наименее развитые страны. Ежегодная ярмарка стала важной платформой для иностранных компаний для увеличения экспорта на огромный китайский рынок.