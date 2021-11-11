Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Соединенные Штаты и Румыния договорились об укреплении сотрудничества в Черном море, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Авианосец США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вместе стороны будут развивать значительные достижения, такие как комплекс ПРО в Девеселу, а также продолжат активизировать совместные начинания в рамках НАТО для выполнения своих обязательств по обороне и сдерживанию, уделяя особое внимание региону Черного моря», — говорится в совместном заявлении Бухареста и Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Румынии призвал Соединенные Штаты к расширению военного присутствия в Черноморском регионе. По его словам, ситуация на Черном море сильно влияет на мировую обстановку.

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