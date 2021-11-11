Пекин, 11 ноября, 2021, 04:04 — ИА Регнум. Люди не должны быть разделены океанами; скорее, они должны быть более тесно объединены океанами, чтобы построить морское сообщество с общим будущим, заявил 9 ноября член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И, передает агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Ван И

Ван выступил с речью на церемонии открытия симпозиума по глобальному морскому сотрудничеству и управлению океаном 2021 года, проведенного по видеосвязи. Отметив, что океаны являются связующим звеном между странами и важной платформой для глобализации, Ван сказал, что в последние годы проблемы безопасности на море возникали одна за другой, морская экологическая среда ухудшилась, и глобальное управление морскими перевозками сталкивается с различными проблемами, которые необходимо решать на основе солидарности и сотрудничества международного сообщества.

Он призвал придерживаться принципа многосторонности и совместно охранять морской порядок. Китай выступает против того, чтобы некоторые страны напрягали мускулы в борьбе за морскую гегемонию, объединялись в военные группировки на море и постоянно нарушали законные права и интересы других стран, сказал Ван. Все нации должны объединиться, чтобы высоко держать знамя многосторонности, защищать международную систему, в основе которой лежит ООН, и защищать морской порядок, основанный на международном праве.

Ван призвал к диалогу и консультациям для совместного содействия миру на море. На протяжении тысячелетий китайский народ распространял дружбу через океаны и никогда не был вовлечен в агрессию или экспансию. С момента основания Китайской Народной Республики страна всегда была привержена уважению законных морских интересов всех сторон, преодолению разногласий посредством диалога и разрешению споров путем переговоров, сказал Ван.

Он отметил, что Китай и страны АСЕАН активно привержены всеобъемлющему и эффективному осуществлению Декларации о поведении Сторон в Южно-Китайском море (DOC) и проведению предварительных консультаций по Кодексу поведения в Южно-Китайском море.

По словам Вана, необходимо придерживаться принципа общих выгод и общего управления, поощрять морские взаимосвязи, поощрять свободную торговлю, поддерживать стабильность и бесперебойность морских перевозок и производственных цепочек, а также строить открытую мировую экономику более высоких стандартов с помощью открытых и интегрированных океанов.

«Китай будет сотрудничать с другими странами для полной реализации глобальной инициативы в области развития, продвижения строительства Морского шелкового пути 21 века и Партнерства в области «Голубой экономики», ускорения морского сообщения и активного создания платформ для морского сотрудничества, чтобы придать новую жизненную силу восстановлению мировой экономики», — добавил Ван.

Отметив, что Китай придает большое значение морскому экологическому строительству, Ван сказал, что страна готова углублять сотрудничество с другими странами, чтобы внести должный вклад в экологическое освоение океанов и создать морское сообщество с общим будущим.

Симпозиум был совместно организован Научно-исследовательским центром Китая и Юго-Восточной Азии по Южно-Китайскому морю, Национальным институтом Китая по изучению Южно-Китайского моря и Китайским фондом океанического развития. Официальные лица, эксперты и дипломаты из более чем 30 стран, а также представители СМИ приняли участие в форуме онлайн и оффлайн.