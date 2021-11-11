Шэньчжэнь, Китай, 11 ноября 2021, 04:00 — REGNUM Специальный грузовой поезд Китай — Европа, перевозящий рождественские товары, находится на пути в немецкий Дуйсбург, откуда груз будет отправлен в другие европейские страны, включая Польшу, Бельгию, Швецию, Францию и Нидерланды, сообщает агентство Синьхуа.
Поезд, загруженный 50 TEU (двадцатифутовый эквивалент единицы груза) товаров на сумму 20 млн юаней (около $3,1 млн), отправился из южно-китайского города Шэньчжэнь 5 ноября и, как ожидается, прибудет в Европу примерно через 16 дней с момента отправления, сообщила таможня Шэньчжэня.
Произведенные в основном в провинциях Гуандун и Фуцзянь, экспортные товары пользуются большим спросом во время сезона рождественских покупок в Европе, такие как одежда, обувь, оборудование для фитнеса, электрические камины, светодиодное освещение и автозапчасти.
Специальная грузовая служба была запущена для удовлетворения неотложных потребностей трансграничных компаний электронной коммерции в районе Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао и прилегающих городах.
Железнодорожное сообщение может снизить транспортные расходы на 30% по сравнению с морскими маршрутами и составляет всего около 20% от стоимости авиаперевозок, добавил Ван, выразив свою радость по поводу «своевременной» организации обслуживания.
Запущенный в августе 2020 года маршрут Шэньчжэнь — Дуйсбург протяженностью 13 438 км является одной из самых длинных железнодорожных линий направления Китай — Европа. К концу октября он совершил 131 поездку, перевез 81 400 тонн грузов на сумму более 3,4 млрд юаней.
По данным China State Railway Group Co., Ltd., с начала 2021 года наблюдается устойчивый рост поездок по направлению Китай — Европа, при этом их общее число выросло на 32%в годовом исчислении и достигло 10 030 к концу августа. За этот период грузовые поезда перевезли около 964 000 контейнеров с товарами, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Грузовые поезда Китай — Европа, курсирующие по 73 маршрутам, доставили грузы в более чем 170 городов в 23 европейских странах. Железнодорожные перевозки также обеспечивали транспортную поддержку экономического и социального развития в странах и регионах инициативы «Пояса и пути».