Шэньчжэнь, Китай, , 04:00 — REGNUM Специальный грузовой поезд Китай — Европа, перевозящий рождественские товары, находится на пути в немецкий Дуйсбург, откуда груз будет отправлен в другие европейские страны, включая Польшу, Бельгию, Швецию, Францию и Нидерланды, сообщает агентство Синьхуа.

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Поезд, загруженный 50 TEU (двадцатифутовый эквивалент единицы груза) товаров на сумму 20 млн юаней (около $3,1 млн), отправился из южно-китайского города Шэньчжэнь 5 ноября и, как ожидается, прибудет в Европу примерно через 16 дней с момента отправления, сообщила таможня Шэньчжэня.

Произведенные в основном в провинциях Гуандун и Фуцзянь, экспортные товары пользуются большим спросом во время сезона рождественских покупок в Европе, такие как одежда, обувь, оборудование для фитнеса, электрические камины, светодиодное освещение и автозапчасти.

Специальная грузовая служба была запущена для удовлетворения неотложных потребностей трансграничных компаний электронной коммерции в районе Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао и прилегающих городах.

«Сентябрь и октябрь являются пиковым сезоном для отправки заказов, связанных с Рождеством. Но в этом году в морском и наземном транспорте возникли ограничения в пропускной способности из-за пандемии COVID-19», — сказал заместитель генерального директора компании Shenzhen Huashang International Supply Chain Service Co., Ltd. Ван Пин, добавив, что без железнодорожного сообщения производителям, возможно, придется выбирать более дорогие авиаперевозки.

Железнодорожное сообщение может снизить транспортные расходы на 30% по сравнению с морскими маршрутами и составляет всего около 20% от стоимости авиаперевозок, добавил Ван, выразив свою радость по поводу «своевременной» организации обслуживания.

Запущенный в августе 2020 года маршрут Шэньчжэнь — Дуйсбург протяженностью 13 438 км является одной из самых длинных железнодорожных линий направления Китай — Европа. К концу октября он совершил 131 поездку, перевез 81 400 тонн грузов на сумму более 3,4 млрд юаней.

По данным China State Railway Group Co., Ltd., с начала 2021 года наблюдается устойчивый рост поездок по направлению Китай — Европа, при этом их общее число выросло на 32%в годовом исчислении и достигло 10 030 к концу августа. За этот период грузовые поезда перевезли около 964 000 контейнеров с товарами, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Грузовые поезда Китай — Европа, курсирующие по 73 маршрутам, доставили грузы в более чем 170 городов в 23 европейских странах. Железнодорожные перевозки также обеспечивали транспортную поддержку экономического и социального развития в странах и регионах инициативы «Пояса и пути».