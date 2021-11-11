Москва, , 03:58 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает ООО «Фабрика специальных часов «Восток-Дизайн», выпускавшая армейские и прочие наградные часы для госведомств, а также медали к 75-летию Победы. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Исковое заявление подано от ООО «Часовой завод Мактайм» 10 ноября 2021 года, но прочие детали дела пока не известны. Между тем еще в августе 2019 года это же юрлицо судилось с фабрикой, требуя взыскания 11,34 млн рублей долга по договорам аренды и штрафных санкций — 1,2 млн рублей. Дело завершилось подписанием мирового соглашения, в рамках которого фабрика обязалась погасить долг до 15 января 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в феврале 2008 года для производства часов. Владелец и директор — Эдуард Когтенков. У предприятия есть филиал в Севастополе.

По открытым данным, фабрика выступала поставщиком как минимум в десяти контрактах на общую сумму более 188 млн рублей. Среди них был заказ на поставку 25 775 армейских часов от АО «ЦНИИТОЧМАШ» из дивизиона госкорпорации «Ростех». На сайте фабрики также указано, что она выпускала медали к 75-летию Победы.