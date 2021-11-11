Шанхай, Китай, 11 ноября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. На четвертом Китайском международном импортном Экспо (CIIE), завершившемся 10 ноября, были заключены предварительные сделки на общую сумму $70,72 млрд на годовые закупки товаров и услуг, сообщил на пресс-конференции заместитель директора Бюро CIIE Сунь Чэнхай, передает агентство Синьуха.

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В этом году CIIE впервые представила онлайн-выставку, предлагающую цифровые павильоны для 58 стран и трех международных организаций. Общее количество посещений онлайн-выставки превысило 58 млн, сообщает Сунь. Более 2900 предприятий из 127 стран и регионов приняли участие в бизнес-выставке этого года, которая занимает рекордную площадь в 366 000 кв. метров.

В общей сложности на выставке было представлено 422 новых продукта, технологии и услуги. В мероприятии приняли участие 281 компания из списка Fortune 500 и корпоративные гиганты, из которых почти 40 дебютировали в CIIE и более 120 участвовали в мероприятии четвертый год подряд.

Регистрация на пятую выставку CIIE уже открыта, забронировано более 150 000 квадратных метров выставочных площадей.