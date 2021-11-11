Москва, 11 ноября, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Очередной дорогостоящий автомобиль планирует приобрести ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи» под руководством Александра Гинцбурга. Разработчик вакцины «Спутник V» запланировал автоаукцион с начальной ценой 6 827 633,33 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

Тендер пройдёт 16 ноября 2021 года. В техзадании уточняется, что это должен быть внедорожник с числом посадочных мест, включая сидение водителя, — пять. Оговорено, что автомобиль должен иметь или чёрный, или черно-серый цвет и чёрный же салон, быть новым. Интерьер автомобиля должен включать кожаный мультируль с обогревом, многофункциональный дисплей на приборной панели, обивку внутренних боковин и центральной части сидений кожей, а также активный угольный фильтр в системе вентиляции, макияжные зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках, не менее восьми динамиков аудиосистемы, интерфейс подключения мобильного телефона, а также многое другое.

Победитель тендера должен произвести поставку товара в течение десяти календарных дней с момента заключения договора.

Напомним, в июле 2021 года государственный центр уже приобрёл автомобиль представительского класса марки Audi стоимостью 9,57 млн рублей и подержанный автомобиль Fiat Ducato за 1,1 млн рублей. За пять лет до этого учреждение также стало владельцем некоего транспортного средства за 4,04 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Гинцбург, входящий в команду разработчиков вакцины «Спутник V», за первый год пандемии существенно увеличил свои доходы — с 7,7 до 18,3 млн рублей.

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