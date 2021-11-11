Ижевск, 11 ноября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Пожар произошел на территории деревообрабатывающего предприятия в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Пожар

Сообщается, что горели три строения, огнем была охвачена площадь около 1100 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 56 человек личного состава и 23 единицы спецтехники, включая пожарный поезд. Пожар был ликвидирован к 00:50 по московскому времени, сведений о пострадавших не поступало. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября пожар произошел в многоквартирном пятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области. В результате возгорания погибли двое пожилых людей.