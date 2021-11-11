Вашингтон, 11 ноября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Уровень цен на товары народного потребления в США остается по-прежнему высоким, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе выступления в городе Балтиморе (штат Мэриленд).

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Сегодняшний экономический доклад показал, что уровень безработицы продолжает падать, но потребительские цены все еще слишком высоки», — заявил он.

Байден добавил, что перед его администрацией стоит задача снизить цены на товары, а также снизить уровень безработицы в США. При этом он подчеркнул, что в 2021 году в Соединенных Штатах наблюдаются высокие темпы роста экономики.

Ранее американское министерство труда заявило, что цены на потребительские товары в США за прошедшие год выросли на 6,2%. Это наиболее высокий показатель с ноября 1990 года. При этом эксперты считали, что инфляция в Соединенных Штатах не достигнет столь высокого уровня.