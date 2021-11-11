Москва, 11 ноября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Компания «Телесистемы», которая входит в дивизион «Яндекса» через ООО «Яндекс.Такси», получила предостережение от Трудовой инспекции Москвы. Проверка проводилась на основании обращения работника, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр проверок».

Яндекс

Известно, что проверка проходила в конце сентября 2021 года. Основанием стало «обращение, содержащее информацию о том, что ООО «Телесистемы» не оплатило больничный лист». В карточке дела уточняется, что «предостережение объявлено».

Эта же компания в августе 2020 года стала ответчиком в споре на 1,6 млн рублей — долг по договору оказания услуг и проценты за пользование чужими денежными средствами. В основе спора лежал контракт, связанный с реализацией электронных билетов. ИП Старцев спор выиграл, и с «Телесистем» взыскали всю сумму.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Телесистемы» учреждено в апреле 2017 года и ведёт деятельность центров обработки телефонных вызовов. Директор — Евгений Бикин. Владелец с января 2020 года — ООО «Яндекс.Такси».

Напомним, ранее в арбитраж Москвы поступило 14 исков от «Яндекс.Такси», в которых фирма пытается оспорить постановления о привлечении к административной ответственности управлением Роспотребнадзора по Тверской области. Помимо этого, само ООО «Яндекс», чьи владельцы базируются в офшоре — Нидерландах, стало фигурантом антимонопольного расследования ФАС России о злоупотреблении доминирующим положением. И это далеко не единственные претензии надзорных органов.

Бенефициаром «Яндекса» называют олигарха Аркадия Воложа, который, по имеющимся данным, оформил для себя и своей семьи паспорта Мальты по схеме обмена на инвестиции. Единственное российское юрлицо, где Волож официально (не через офшор) числился учредителем, — это благотворительный фонд, но и тот был ликвидирован в мае 2021 года.

Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС