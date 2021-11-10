Москва, 11 ноября, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Заслуженная артистка РФ Валентина Малявина умерла 30 октября в Москве в возрасте 80 лет. Об этом 10 ноября сообщил на своем сайте Союза кинематографистов России.

Цитата из х/ф «Иваново детство». реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Валентина Малявина

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в российской столице. Валентина Малявина известна своими ролями в фильмах «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух» «Король-олень» и «Осенние соблазны». Всего в ее фильмографии насчитывается более 20 кинокартин.

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