Оттава, , 02:31 — REGNUM Дополнительную информацию о побочных эффектах после введения вакцин производства компании Janssen (подразделение Johnson & Johnson) и AstraZeneca обнародовал минздрав Канады. Соответствующее заявление было размещено 10 ноября на сайте канадского ведомства.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Минздрав сообщил о редких случаях иммунной тромбоцитопении (ИТП), аутоиммунных нарушениях и редких случаях венозного тромбоэмболизма после вакцинации препаратом от COVID-19 производства компании Janssen. Также минздрав проинформировал о редком риске тромбоцитопении, в том числе ИТП, после вакцинации препаратом от COVID-19 производства компании AstraZeneca.

Кроме того, специалисты просят немедленно обращаться к врачам в случаях появления других побочных эффектов от названных препаратов. В частности, названы кровотечение, появление синяков и подозрительных пятен рядом с местом укола, сбивчивое дыхание, грудные боли, боли или отеки в ногах, постоянные боли в животе.

В Канаде одобрены к применению вакцины производства компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. При этом массовая вакцинация жителей Канады проводится, в основном, только Pfizer и Moderna.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минздрав Канады продолжит изучать данные о применении препарата молнупиравир, применяемого для лечения COVID-19.

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