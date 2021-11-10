Киев, 11 ноября, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Работу в обычном режиме после проверки сообщений о «минировании» возобновили Центральный, Южный и Дарницкий железнодорожные вокзалы в Киеве, 11 ноября сообщили в пресс-службе украинской государственной компании «Укрзализныця» («Укржелдорога»).

Artemka Южный вокзал в Киеве

Указанные объекты были проверены с привлечением взрывотехников и кинологов. На территории вокзалов провели эвакуацию, однако железнодорожное сообщение не прерывалось: посадка и высадка пассажиров осуществлялись через дополнительные переходы.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября в украинском городе Харьков неизвестные сообщили о «минировании» семи больниц и супермаркета.