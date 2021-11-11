Мехико, , 02:13 — REGNUM Число погибших в результате взрыва на газопроводе в Мексике в конце октября 2021 года выросло до четырех человек, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения мексиканского штата Пуэбло на официальной странице в Twitter.

Взрыв Brett Neilson

«К сожалению, умерла 43-летняя женщина с ожогами второй и третьей степени 80% поверхности тела», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что трое пострадавших при инциденте скончались в больницах, лишь один погиб во время взрыва на месте происшествия. Также в больницах региона продолжают лечиться еще семеро пострадавших, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на газопроводе в штате Пуэбло произошел взрыв. По предварительной версии, причиной происшествия стала нелегальная врезка. От взрыва пострадали более 200 домов, еще 64 были разрушены полностью.